Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg

$44.920.0550.920.04
ukenru
03:42 • 3050 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 15266 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 35474 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 42247 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 41821 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 43588 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
26 июня, 08:48 • 31535 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
26 июня, 08:03 • 23316 просмотра
Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
25 июня, 21:11 • 35599 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 71069 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
48%
751мм
Популярные новости
Украина лишает россию плацдарма в Крыму - Зеленский26 июня, 19:01 • 7176 просмотра
Зеленский уволил послов Украины в Омане, на Кипре, во Вьетнаме и Камбодже26 июня, 20:20 • 6524 просмотра
лукашенко тайно встретился с путиным на ВалдаеVideo26 июня, 20:41 • 10854 просмотра
Враг атаковал Запорожье беспилотником - есть раненые и разрушенияPhotoVideo26 июня, 22:08 • 6462 просмотра
Беспилотники атаковали российский Волгоград: пострадал стратегический завод "Баррикады" - СМИPhotoVideo02:33 • 4164 просмотра
публикации
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 20207 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 54499 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 110835 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 67535 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 74773 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 22814 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 64804 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 82590 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 116723 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 117663 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Казахстан сократил добычу нефти на месторождении Карачаганак из-за остановки Оренбургского газоперерабатывающего завода в РФ после атаки дрона. Добыча упала с 34 000 до 25 000 тонн в день.

Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg

Казахстан вынужденно сократил добычу нефти после того, как была остановлена работа газоперерабатывающего завода в России. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что месторождение Карачаганак входит в тройку крупнейших нефтегазовых проектов Казахстана, обеспечивая около 10% общенациональной добычи нефти. Поскольку месторождение производит сырую нефть и природный газ вместе, оно не может существенно сократить добычу газа, не сократив также добычу нефти.

В результате удара Карачаганак в настоящее время производит 25 000 тонн сырой нефти в день, по сравнению с обычными 34 000 тонн

- цитирует СМИ министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

Издание уточняет, что сокращения произошли после атаки дрона в среду на оренбургский газоперерабатывающий завод в России, расположенный примерно в 170 километрах от границы с Казахстаном.

Напомним

По информации Reuters, Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами.

россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"04.06.26, 14:58 • 3987 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира