Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg

Казахстан вынужденно сократил добычу нефти после того, как была остановлена работа газоперерабатывающего завода в России. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что месторождение Карачаганак входит в тройку крупнейших нефтегазовых проектов Казахстана, обеспечивая около 10% общенациональной добычи нефти. Поскольку месторождение производит сырую нефть и природный газ вместе, оно не может существенно сократить добычу газа, не сократив также добычу нефти.

В результате удара Карачаганак в настоящее время производит 25 000 тонн сырой нефти в день, по сравнению с обычными 34 000 тонн