Казахстан сократил добычу нефти из-за остановки завода в РФ после атаки дрона - Bloomberg
Киев • УНН
Казахстан сократил добычу нефти на месторождении Карачаганак из-за остановки Оренбургского газоперерабатывающего завода в РФ после атаки дрона. Добыча упала с 34 000 до 25 000 тонн в день.
Казахстан вынужденно сократил добычу нефти после того, как была остановлена работа газоперерабатывающего завода в России. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что месторождение Карачаганак входит в тройку крупнейших нефтегазовых проектов Казахстана, обеспечивая около 10% общенациональной добычи нефти. Поскольку месторождение производит сырую нефть и природный газ вместе, оно не может существенно сократить добычу газа, не сократив также добычу нефти.
В результате удара Карачаганак в настоящее время производит 25 000 тонн сырой нефти в день, по сравнению с обычными 34 000 тонн
Издание уточняет, что сокращения произошли после атаки дрона в среду на оренбургский газоперерабатывающий завод в России, расположенный примерно в 170 километрах от границы с Казахстаном.
Напомним
По информации Reuters, Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами.
россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"04.06.26, 14:58 • 3987 просмотров