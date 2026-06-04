россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"

$44.350.0151.530.14
ukenru
Эксклюзив
12:00 • 10754 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
09:29 • 14454 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
08:49 • 19312 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
08:17 • 25700 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 39880 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 103377 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 88103 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 60056 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 52850 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 69740 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
65%
749мм
Популярные новости
ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico4 июня, 05:33 • 20739 просмотра
Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербургеPhotoVideo4 июня, 07:04 • 13550 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 19024 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 17285 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 13765 просмотра
публикации
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
12:00 • 10759 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto11:35 • 10580 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 13947 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 17457 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 19189 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Штилерман
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Харьковская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 42668 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 88233 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 94552 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 128279 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 121099 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136

россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Вице-премьер рф Новак подтвердил падение добычи нефти из-за ремонтов на НПЗ. В апреле производство сократилось на 460 тысяч баррелей в сутки.

россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"

Добыча российской нефти упала с начала года, заявил в четверг вице-премьер-министр рф александр новак, объясняя спад "внеплановым техническим обслуживанием" на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комментарии новака стали первым случаем, когда российский чиновник признал, что добыча в этом году снизилась, пишет издание.

Третий по величине производитель нефти в мире прекратил публиковать данные о добыче нефти в апреле 2023 года, чуть более чем через год после начала войны с Украиной.

новак не назвал причину технического обслуживания на НПЗ, но Украина усилила поражения российских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы, указывает издание.

"Текущий объем производства действительно несколько ниже, чем был в начале года", – сказал новак журналистам на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

"Это связано с тем, что ряд наших нефтеперерабатывающих заводов сейчас проходит внеплановое техническое обслуживание", - заявил новак.

"Конечно, мы используем нашу экспортную инфраструктуру на максимальную мощность. По мере возвращения нефтеперерабатывающих заводов к работе в полном объеме производство будет расти и вернется к прежним уровням", - сказал он.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в россии в апреле снизилась на 460 000 баррелей в день по сравнению с прошлым годом, до примерно 8,8 миллиона баррелей в день.

новак также сказал, что группа стран-производителей нефти ОПЕК+ все еще играет важную роль на мировом рынке нефти, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов.

"В любом случае, соглашения ОПЕК и наши соглашения, доказавшие свою эффективность, помогают сглаживать колебания и волатильность на мировых рынках", – сказал он.

Экспорт нефти из рф показал рекорд на фоне поражений российских НПЗ - Bloomberg03.06.26, 11:01 • 4548 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Reuters
Объединенные Арабские Эмираты
Украина