россия впервые признала падение добычи нефти, обвиняя в этом "внеплановое техническое обслуживание"

Добыча российской нефти упала с начала года, заявил в четверг вице-премьер-министр рф александр новак, объясняя спад "внеплановым техническим обслуживанием" на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комментарии новака стали первым случаем, когда российский чиновник признал, что добыча в этом году снизилась, пишет издание.

Третий по величине производитель нефти в мире прекратил публиковать данные о добыче нефти в апреле 2023 года, чуть более чем через год после начала войны с Украиной.

новак не назвал причину технического обслуживания на НПЗ, но Украина усилила поражения российских нефтеперерабатывающих заводов в последние месяцы, указывает издание.

"Текущий объем производства действительно несколько ниже, чем был в начале года", – сказал новак журналистам на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

"Это связано с тем, что ряд наших нефтеперерабатывающих заводов сейчас проходит внеплановое техническое обслуживание", - заявил новак.

"Конечно, мы используем нашу экспортную инфраструктуру на максимальную мощность. По мере возвращения нефтеперерабатывающих заводов к работе в полном объеме производство будет расти и вернется к прежним уровням", - сказал он.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в россии в апреле снизилась на 460 000 баррелей в день по сравнению с прошлым годом, до примерно 8,8 миллиона баррелей в день.

новак также сказал, что группа стран-производителей нефти ОПЕК+ все еще играет важную роль на мировом рынке нефти, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов.

"В любом случае, соглашения ОПЕК и наши соглашения, доказавшие свою эффективность, помогают сглаживать колебания и волатильность на мировых рынках", – сказал он.

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