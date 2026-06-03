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Экспорт нефти из РФ показал рекорд на фоне поражений российских НПЗ — Bloomberg

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Экспорт нефти из РФ достиг максимума с 2022 года из-за ударов по НПЗ. Этому способствовала отмена санкций США и рост спроса в Индии.

Экспорт нефти из РФ показал рекорд на фоне поражений российских НПЗ — Bloomberg

россия экспортирует наибольшее количество нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году, на фоне того, как рекордные поражения российских нефтеперерабатывающих заводов заставляют направлять все больше нефти на мировой рынок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Объем московских поставок с начала года составляет 3,46 млн баррелей в сутки, что примерно на 120 000 баррелей в сутки больше, чем в 2025 году, и превышает среднегодовые показатели за каждый год с момента вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

Поставки восстановились после предыдущего спада, вызванного ударами по ключевым экспортным объектам на Черном и Балтийском морях, пишет издание. В мае атаки на нефтеперерабатывающие заводы установили рекорд, снизив переработку до 16-летнего минимума и побудив москву запретить экспорт авиационного топлива в дополнение к ранее остановленной продаже бензина за границу. Возобновление атак на перерабатывающие заводы, вероятно, увеличивает объем нефти, доступной для зарубежных поставок, указывает издание.

Средний четырехнедельный объем поставок нефти за период до 31 мая составил 3,64 миллиона баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с пересмотренным показателем в 3,68 миллиона за 28 дней до 24 мая, согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg. А с учетом роста мировых цен на нефть из-за войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива, стоимость московских поставок в последние недели превысила даже уровни, наблюдавшиеся в первые месяцы вторжения в Украину, пишет издание.

москва нашла готовый рынок для своих увеличенных объемов после того, как США и Израиль начали атаки на Иран в конце февраля, что побудило Тегеран фактически закрыть Ормузский пролив. Нефтеперерабатывающие заводы на этом фоне ищут альтернативы, и цена на российскую нефть резко выросла вместе с мировыми бенчмарками. "Президент США Дональд Трамп помог кремлю, отменив санкции на его поставки, что облегчило, в частности, индийским переработчикам увеличение закупок", указывает издание.

За последние четыре недели поставки российской нефти в сутки примерно на 300 000 баррелей превысили показатели первого квартала, и объем ее нефти в море продолжает расти, достигнув в воскресенье 124 миллионов баррелей, что примерно на 25% больше, чем в середине апреля. Почти вся эта нефть сейчас находится в пути, а не простаивает в море, как свидетельствуют данные отслеживания танкеров.

Рост цен на нефть заставил США ослабить ограничения на покупку российской нефти, что увеличило закупки индийскими переработчиками. Поставки в мае в среднем составляли около 1,76 миллиона баррелей в день, что на 63% больше, чем в феврале, пишет издание.

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 31 мая 35 танкеров отгрузили 25,58 миллиона баррелей российской нефти. Этот объем сопоставим с пересмотренным показателем в 27,57 миллиона баррелей на 37 судах на предыдущей неделе.

В среднем за сутки отгрузки за неделю до 31 мая снизились до 3,65 миллиона баррелей в день с пересмотренных 3,94 миллиона на предыдущей неделе.

Поставки могут быть нестабильными, на них влияют погода, ремонтные работы, санкции и сроки поставки.

В течение недели было осуществлено три поставки казахстанской нефти марки Kebco из новороссийска.

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта москвы снизилась до 2,24 миллиарда долларов в неделю за 28 дней до 31 мая с пересмотренных 2,38 миллиарда долларов за период до 24 мая, причем снижение цен на нефть Urals усилило эффект небольшого падения поставок. Учитывая этот показатель, стоимость экспорта остается на уровнях, которых не было с первых дней войны москвы в Украине, пишет издание.

В среднем за четыре недели экспортные цены на российскую нефть Urals, загружаемую в Балтийском регионе, снизились примерно на 4,80 доллара до 84,87 доллара за баррель, тогда как падение на 4,60 доллара привело к снижению цен на черноморскую нефть до 83,56 доллара за баррель. Цена на тихоокеанскую нефть ESPO упала на 3,30 доллара до среднего показателя 94,37 доллара за баррель. Цены с поставками в Индии падали шестую неделю подряд, снизившись на 6,10 доллара до 108,73 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта. Все цены приведены согласно данным Argus Media.

В недельном измерении стоимость экспорта в среднем составляла около 2,06 миллиарда долларов за 7 дней до 31 мая, что на 470 миллионов долларов меньше, чем показатель предыдущей недели.

США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио02.06.26, 21:57 • 27867 просмотров

Юлия Шрамко

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