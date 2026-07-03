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Польше и Украине нужен честный разговор, а не обострение напряженности - Туск

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость честного разговора с Украиной. Переговоры глав МИД Польши и Украины в Варшаве были направлены на снижение напряженности в двусторонних отношениях.

Польше и Украине нужен честный разговор, а не обострение напряженности - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Варшаву и Киев к честному диалогу без обострения напряженности. Его заявление прозвучало на фоне переговоров глав МИД Польши и Украины после серии споров в двусторонних отношениях, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

"Стоит искать способы для честного разговора, а не обострять напряженность", - прокомментировал премьер Туск переговоры министров иностранных дел Польши и Украины.

Во время пресс-конференции глава польского правительства заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Киевом.

"Я получаю сигналы, что украинская сторона осознала: стоит искать способы для честного разговора, в том числе и о прошлом, и не стоит обострять эту напряженность. Посмотрим, это, наверное, длительный процесс. Но, как вы знаете, я убежден, что хорошие украинско-польские отношения отвечают интересам обеих сторон. В то же время для этого нужна добрая воля со стороны Киева. Не может быть так, чтобы только Варшава постоянно демонстрировала добрую волю. Но я хотел бы, чтобы эта твердая позиция не была отмечена пренебрежением или враждебностью, ведь это, безусловно, ни к чему конструктивному не приведет", - сказал Туск.

В Министерстве иностранных дел Польши в Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Переговоры состоялись после серии напряжений в польско-украинских отношениях. Переговоры в Варшаве рассматривают как попытку снизить напряженность и восстановить конструктивный исторический диалог между двумя странами.

Как указывает PAP, встреча Сикорского и Сибиги в Варшаве завершилась без комментариев делегации Украины. Согласно предварительным сообщениям, среди тем переговоров обоих министров должны были быть польско-украинские отношения и ситуация на фронте. В среду агентство PAP, как указано, "неофициально узнало, что украинцы стремятся к встрече с польской стороной". 

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

Позже в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.

Юлия Шрамко

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