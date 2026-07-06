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В ЦПД заявили о начале активной фазы спецоперации РФ по расколу Украины и Польши

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Центр противодействия дезинформации фиксирует начало активной фазы российской информационной спецоперации накануне Дня памяти жертв Волынской трагедии. Пропаганда распространяет фейковые документы ФСБ о якобы убийстве поляков.

В ЦПД заявили о начале активной фазы спецоперации РФ по расколу Украины и Польши

Центр противодействия дезинформации фиксирует начало активной фазы российской информационной спецоперации, направленной на раскол отношений между Украиной и Польшей накануне Дня памяти жертв Волынской трагедии, который в Польше отмечают 11 июля, пишет УНН.

Детали

Российская пропаганда начала массово распространять фейковую информацию под видом "рассекреченных исторических документов" об операции против командира УПА-Север Дмитрия Клячкивского ("Клима Савура"). 

В обнародованных материалах ФСБ цитируются советские донесения о якобы "убийстве бандеровцами во время богослужения в костелах 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах Владимира-Волынского". 

По информации историков, в частности Владимира Вятровича, эта информация является выдумкой советских чекистов, которая не подтверждается никакими другими источниками – ни польскими, ни украинскими, ни немецкими. Отметим, ФСБ уже пыталась запустить этот фейк в 2022 году, а сейчас предпринимает повторную попытку.

К проведению информационной операции Россия массово привлекла пропагандистские медиа, а также официальные ресурсы МИД. Очевидная цель привлечения дипломатического ведомства — искусственно вывести эти вбросы в иностранное информационное поле.

"Манипулируя тяжелым историческим прошлым, кремль стремится спровоцировать искусственное противостояние между польским и украинским народами, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Польши и ослабить украинско-польское партнерство", – говорится в сообщении.

Польша рассекретит данные о всей военной помощи Украине с 2022 года05.07.26, 18:05 • 4178 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика