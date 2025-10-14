РФ в бронетанковом кризисе, но готовится к войне с НАТО, наращивая бронетехнику - польские СМИ

Россия переживает серьезный бронетанковый кризис: война в Украине истощила ее танковые резервы, однако Москва активно наращивает производство новых Т-90 и готовится к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом говорится в материале RMF24, пишет УНН.

Подробности

Еще три десятилетия назад Россия унаследовала от СССР крупнейший в мире танковый парк. В 2020 году Москва имела около 12 000 танков – вдвое больше, чем США, включая Т-72, Т-80 и Т-90, а также более 7300 машин времен Холодной войны. Бронетехника россиян сожжена в Буче в 2022 году.

Бронетехника россиян, сожженная в Буче в 2022 году.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери оказались катастрофическими. Сейчас, по данным The National Interest, Россия имеет лишь 2887 танков на складе, из которых менее четверти боеспособны. Среди них менее 100 современных Т-80, а остальные – устаревшие Т-62, Т-64 и ранние Т-72. Массированные атаки бронетанковых колонн фактически прекратились, уступив место небольшим группам пехоты.

Российская промышленность реагирует на кризис: "Уралвагонзавод" планирует к 2028 году увеличить производство Т-90 на 80%, а также запустить новую модификацию Т-90М2. К 2029 году ожидается выпуск более 1100 новых и модернизированных танков. Для этого Россия будет обходить санкции и покупать точное оборудование из Европы.

В то же время армия Кремля адаптируется к современной войне без массированного применения бронетехники, развивая новые тактики и подготовку для действий в небе и на земле. Эксперты отмечают, что даже без полного восстановления танкового парка Россия может представлять угрозу НАТО раньше 2036 года, используя опыт, накопленный на украинском театре военных действий.

