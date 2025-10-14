$41.610.01
РФ в бронетанковом кризисе, но готовится к войне с НАТО, наращивая бронетехнику - польские СМИ

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Россия переживает бронетанковый кризис из-за войны в Украине, но активно наращивает производство новых танков Т-90. Москва планирует к 2029 году выпустить более 1100 новых и модернизированных танков, обходя санкции для закупки оборудования.

РФ в бронетанковом кризисе, но готовится к войне с НАТО, наращивая бронетехнику - польские СМИ

Россия переживает серьезный бронетанковый кризис: война в Украине истощила ее танковые резервы, однако Москва активно наращивает производство новых Т-90 и готовится к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом говорится в материале RMF24, пишет УНН.

Подробности

Еще три десятилетия назад Россия унаследовала от СССР крупнейший в мире танковый парк. В 2020 году Москва имела около 12 000 танков – вдвое больше, чем США, включая Т-72, Т-80 и Т-90, а также более 7300 машин времен Холодной войны. Бронетехника россиян сожжена в Буче в 2022 году.

Бронетехника россиян, сожженная в Буче в 2022 году.
Бронетехника россиян, сожженная в Буче в 2022 году.

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери оказались катастрофическими. Сейчас, по данным The National Interest, Россия имеет лишь 2887 танков на складе, из которых менее четверти боеспособны. Среди них менее 100 современных Т-80, а остальные – устаревшие Т-62, Т-64 и ранние Т-72. Массированные атаки бронетанковых колонн фактически прекратились, уступив место небольшим группам пехоты.

Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14.10.25, 05:36 • 12593 просмотра

Российская промышленность реагирует на кризис: "Уралвагонзавод" планирует к 2028 году увеличить производство Т-90 на 80%, а также запустить новую модификацию Т-90М2. К 2029 году ожидается выпуск более 1100 новых и модернизированных танков. Для этого Россия будет обходить санкции и покупать точное оборудование из Европы.

В то же время армия Кремля адаптируется к современной войне без массированного применения бронетехники, развивая новые тактики и подготовку для действий в небе и на земле. Эксперты отмечают, что даже без полного восстановления танкового парка Россия может представлять угрозу НАТО раньше 2036 года, используя опыт, накопленный на украинском театре военных действий.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW12.10.25, 05:21 • 12337 просмотров

Степан Гафтко

