росія переживає серйозну бронетанкову кризу: війна в Україні виснажила її танкові резерви, однак москва активно нарощує виробництво нових Т-90 і готується до потенційного конфлікту з НАТО. Про це йдеться у матеріалі RMF24, пише УНН.

Деталі

Ще три десятиліття тому росія успадкувала від СРСР найбільший у світі танковий парк. У 2020 році москва мала близько 12 000 танків – удвічі більше, ніж США, включно з Т-72, Т-80 та Т-90, а також понад 7300 машин часів Холодної війни у Бронетехніка росіян спалена у Бучі в 2022

Бронетехніка росіян, спалена у Бучі в 2022 році.

Втім, із початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році втрати виявилися катастрофічними. Наразі, за даними The National Interest, росія має лише 2887 танків на складі, з яких менше чверті боєздатні. Серед них менше 100 сучасних Т-80, а решта – застарілі Т-62, Т-64 та ранні Т-72. Масовані атаки бронетанкових колон фактично припинилися, поступившись місцем невеликим групам піхоти.

Російська промисловість реагує на кризу: "Уралвагонзавод" планує до 2028 року збільшити виробництво Т-90 на 80%, а також запустити нову модифікацію Т-90М2. До 2029 року очікується випуск понад 1100 нових і модернізованих танків. Для цього росія обходитиме санкції та купуватиме точне обладнання з Європи.

Водночас армія кремля адаптується до сучасної війни без масованого застосування бронетехніки, розвиваючи нові тактики та підготовку для дій у небі та на землі. Експерти наголошують, що навіть без повного відновлення танкового парку росія може становити загрозу НАТО раніше 2036 року, використовуючи досвід, накопичений на українському театрі воєнних дій.

