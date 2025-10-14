$41.610.01
Ексклюзив
11:53 • 2532 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3464 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4920 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10647 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13568 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13687 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13247 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15436 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15210 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16407 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 2538 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 51801 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 51830 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 59196 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 55515 перегляди
рф у бронетанковій кризі, але готується до війни з НАТО, нарощуючи бронетехніку - польські ЗМІ

Київ • УНН

 • 756 перегляди

росія переживає бронетанкову кризу через війну в Україні, але активно нарощує виробництво нових танків Т-90. москва планує до 2029 року випустити понад 1100 нових та модернізованих танків, обходячи санкції для закупівлі обладнання.

рф у бронетанковій кризі, але готується до війни з НАТО, нарощуючи бронетехніку - польські ЗМІ

росія переживає серйозну бронетанкову кризу: війна в Україні виснажила її танкові резерви, однак москва активно нарощує виробництво нових Т-90 і готується до потенційного конфлікту з НАТО. Про це йдеться у матеріалі RMF24, пише УНН.

Деталі

Ще три десятиліття тому росія успадкувала від СРСР найбільший у світі танковий парк. У 2020 році москва мала близько 12 000 танків – удвічі більше, ніж США, включно з Т-72, Т-80 та Т-90, а також понад 7300 машин часів Холодної війни у Бронетехніка росіян спалена у Бучі в 2022

Бронетехніка росіян, спалена у Бучі в 2022 році.
Бронетехніка росіян, спалена у Бучі в 2022 році.

Втім, із початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році втрати виявилися катастрофічними. Наразі, за даними The National Interest, росія має лише 2887 танків на складі, з яких менше чверті боєздатні. Серед них менше 100 сучасних Т-80, а решта – застарілі Т-62, Т-64 та ранні Т-72. Масовані атаки бронетанкових колон фактично припинилися, поступившись місцем невеликим групам піхоти.

Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14.10.25, 05:36 • 12861 перегляд

Російська промисловість реагує на кризу: "Уралвагонзавод" планує до 2028 року збільшити виробництво Т-90 на 80%, а також запустити нову модифікацію Т-90М2. До 2029 року очікується випуск понад 1100 нових і модернізованих танків. Для цього росія обходитиме санкції та купуватиме точне обладнання з Європи.

Водночас армія кремля адаптується до сучасної війни без масованого застосування бронетехніки, розвиваючи нові тактики та підготовку для дій у небі та на землі. Експерти наголошують, що навіть без повного відновлення танкового парку росія може становити загрозу НАТО раніше 2036 року, використовуючи досвід, накопичений на українському театрі воєнних дій.

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12337 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Т-72
Т-90
Інститут вивчення війни
НАТО
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна