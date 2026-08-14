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Украина передаст иностранным музеям образцы уничтоженной российской техники

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Правительство разрешило безвозмездно передавать трофейную военную технику музеям Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. Это будет способствовать документированию последствий российской агрессии и культурной дипломатии.

Украина передаст иностранным музеям образцы уничтоженной российской техники

По инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины правительство разрешило безвозмездно передавать уничтоженную вражескую технику иностранным музеям. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о трофейной военной технике, захваченной или полученной во время отражения и сдерживания вооруженной агрессии рф. Ее будут безвозмездно передавать для использования в качестве музейных предметов или организации выставок.

Передача уничтоженных образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международному документированию последствий российской агрессии против Украины.

В частности, музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов получат в свое распоряжение образцы трофейных танков Т-72 для организации выставок. Вражеская техника утратила боевые свойства, не содержит взрывоопасных элементов и может демонстрироваться посетителям за рубежом.

Такие экспозиции за рубежом помогут доносить объективную информацию о ходе борьбы Украины за независимость и демонстрировать международному сообществу реальные свидетельства войны

- говорится в сообщении.

Кроме того, реализация проекта будет способствовать развитию культурной дипломатии и укреплению сотрудничества с иностранными музейными учреждениями.

Министерство обороны вместе с другими государственными органами усиливает информирование о вооруженной агрессии рф, а также работу по сохранению международной поддержки Украины и консолидации усилий государств-партнеров для восстановления территориальной целостности Украины и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира

- добавили в Минобороны.

российские войска за сутки потеряли почти полторы тысячи солдат и 1676 БпЛА14.08.26, 07:44 • 3234 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
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Латвия
Дания
Литва
Нидерланды
Эстония
Украина