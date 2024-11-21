Британская разведка оценила качество армии рф после 1000 дней войны
Киев • УНН
Британское министерство обороны оценило состояние армии рф после 1000 дней войны.
Министерство обороны Великобритании в отчете на основе данных разведки оценило качество армии россии после 1000 дней полномасштабной войны рф против Украины и отметило, что потери личного состава рф в более 700 тыс. убитыми и ранеными резко подорвали качество войск, однако продвижение оккупантов ускорилось до 2024 года, передает УНН.
Детали
Британская разведка отмечает, что перед вторжением в Украину россия пыталась создать современные, профессиональные вооруженные силы, которые способны выполнить сложные операции. Но, как указано в отчете, после 1000 дней войны сухопутные силы рф радикально отличаются от тех, которые изначально вторглись в Украину.
"Потери личного состава россии в более 700 тыс. убитыми и ранеными резко подорвали качество российских войск. Большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российской армии, получили минимальную подготовку, и российские командиры использовали базовую тактику продвижения, несмотря на связанные с этим высокие показатели раненых", - информирует британская разведка.
Отмечается, что россия потеряла по меньшей мере 3500 основных боевых танков и 7500 бронетехники. Большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от советского союза, были единственным средством, с помощью которого рф смогла пополнить эти большие потери, сказано в отчете.
"Несмотря на расходы, возложенные на ее сухопутные силы, российский территориальный прогресс в Украине ускорился до 2024 года. Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям и количественное превосходство сухопутных войск россии над ВСУ. Линия фронта сейчас менее стабильна, чем когда-либо с момента полномасштабной войны", - заявляют в британской разведке.
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