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Британская разведка оценила качество армии рф после 1000 дней войны

Британская разведка оценила качество армии рф после 1000 дней войны

Киев  •  УНН

 • 5490 просмотра

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Британское министерство обороны оценило состояние армии рф после 1000 дней войны.

Министерство обороны Великобритании в отчете на основе данных разведки оценило качество армии россии после 1000 дней полномасштабной войны рф против Украины и отметило, что потери личного состава рф в более 700 тыс. убитыми и ранеными резко подорвали качество войск, однако продвижение оккупантов ускорилось до 2024 года, передает УНН.

Детали

Британская разведка отмечает, что перед вторжением в Украину россия пыталась создать современные, профессиональные вооруженные силы, которые способны выполнить сложные операции. Но, как указано в отчете, после 1000 дней войны сухопутные силы рф радикально отличаются от тех, которые изначально вторглись в Украину.

"Потери личного состава россии в более 700 тыс. убитыми и ранеными резко подорвали качество российских войск. Большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российской армии, получили минимальную подготовку, и российские командиры использовали базовую тактику продвижения, несмотря на связанные с этим высокие показатели раненых", - информирует британская разведка.

Отмечается, что россия потеряла по меньшей мере 3500 основных боевых танков и 7500 бронетехники. Большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от советского союза, были единственным средством, с помощью которого рф смогла пополнить эти большие потери, сказано в отчете.

"Несмотря на расходы, возложенные на ее сухопутные силы, российский территориальный прогресс в Украине ускорился до 2024 года. Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям и количественное превосходство сухопутных войск россии над ВСУ. Линия фронта сейчас менее стабильна, чем когда-либо с момента полномасштабной войны", - заявляют в британской разведке.

Почти 85% потерь россиян приходится на восточное направление - Волошин21 нояб. 2024, 09:48 • 15845 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
t-72T-72
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина