Почти 85% потерь россиян приходится на восточное направление - Волошин

россия не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, не двигаясь с потерями, который почти 80-85% приходится на зону ответственности ОСУВ «Хортица».

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Скажу так, что динамика боев и штурмовых действий врага отличается конечно ежедневно, потому что планы у врага агрессивные - это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако ... конечно наш противник суров, он не прекращает попыток и постоянно пытается своими активными штурмовыми действиями добраться того или иного населенного пункта, пытаясь захватить их. Однако, Силы обороны противостоят врагу, мужественно противостоят и это видно, в частности в ежедневных отчетах, в ежедневных потерях врага, ведь он не оставляет попыток и прилагает все усилия, не считаясь со своими потерями. Потери ежедневно большие и это почти 80-85% потерь враг как раз несет в нашей операционной зоне