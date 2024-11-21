Почти 85% потерь россиян приходится на восточное направление - Волошин
Киев • УНН
Представитель ОСУВ «Хортица» сообщил о значительных потерях россиян на восточном направлении. За сутки враг потерял 1100 военных, из которых 480 - безвозвратные потери.
россия не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, не двигаясь с потерями, который почти 80-85% приходится на зону ответственности ОСУВ «Хортица».
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Скажу так, что динамика боев и штурмовых действий врага отличается конечно ежедневно, потому что планы у врага агрессивные - это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако ... конечно наш противник суров, он не прекращает попыток и постоянно пытается своими активными штурмовыми действиями добраться того или иного населенного пункта, пытаясь захватить их. Однако, Силы обороны противостоят врагу, мужественно противостоят и это видно, в частности в ежедневных отчетах, в ежедневных потерях врага, ведь он не оставляет попыток и прилагает все усилия, не считаясь со своими потерями. Потери ежедневно большие и это почти 80-85% потерь враг как раз несет в нашей операционной зоне
Он отметил, что по состоянию на утро в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» потери врага составили более 1100 человек, из которых 480 - убитыми и более 600 ранеными.
Напомним,
За минувшие сутки произошло 153 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 34 атаки. Противник нанес 83 авиаудара и совершил более 4000 обстрелов.