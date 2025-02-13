Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых
Киев • УНН
Нидерланды предоставляют Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для эвакуации раненых. Страна уже выделила более 10 млрд евро военной помощи, из которых реализовано около 6 млрд.
Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для Украины. Их будут использовать для транспортировки раненых. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов, пишет УНН.
Нидерланды дарят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых. Более 50 стран собираются здесь, чтобы координировать военную поддержку Украины,
Отмечается, что Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи Украине. Из них реализовано примерно 6 млрд евро.
Особенно сейчас, когда украинцам трудно на фронте, мы должны продолжать нашу поддержку. Мир против России возможен только с помощью военной силы,
Министр также сообщил, что сейчас Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72. Их Украине Нидерланды передали совместно с Чехией и США.
Напомним
12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.
США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Хегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.
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