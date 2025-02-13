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"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
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"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
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Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
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Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 94466 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
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Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 102070 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Киев  •  УНН

 • 935 просмотра

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Нидерланды предоставляют Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для эвакуации раненых. Страна уже выделила более 10 млрд евро военной помощи, из которых реализовано около 6 млрд.

Нидерланды передают 25 бронированных гусеничных машин YPR для Украины. Их будут использовать для транспортировки раненых. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов, пишет УНН.

Нидерланды дарят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых. Более 50 стран собираются здесь, чтобы координировать военную поддержку Украины,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи Украине. Из них реализовано примерно 6 млрд евро.

Особенно сейчас, когда украинцам трудно на фронте, мы должны продолжать нашу поддержку. Мир против России возможен только с помощью военной силы,

- констатировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Министр также сообщил, что сейчас Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72. Их Украине Нидерланды передали совместно с Чехией и США.

Напомним

12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Хегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.

Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T13.02.25, 00:06 • 7505 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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cheshskaya-respublikaЧешская Республика
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