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Нідерланди передають Україні 25 БМП YPR для транспортування поранених

Нідерланди передають Україні 25 БМП YPR для транспортування поранених

Київ • УНН

 • 100484 перегляди

Нідерланди надають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для евакуації поранених. Країна вже виділила понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких реалізовано близько 6 млрд.

Нідерланди передають 25 броньованих гусеничних машин YPR для України. Їх будуть використовувати для транспортування поранених. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів, пише УНН.

Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Понад 50 країн збираються тут, щоб координувати військову підтримку України,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них реалізовано приблизно 6 млрд євро.

Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Мир проти росії можливий лише за допомогою військової сили,

- констатував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр також повідомив, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Їх Україні Нідерланди передали спільно з Чехією та США.

Нагадаємо

12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа.

США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Однак зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали не США, а Британія.

Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T13.02.25, 00:06 • 33376 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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