Нідерланди передають Україні 25 БМП YPR для транспортування поранених
Київ • УНН
Нідерланди надають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для евакуації поранених. Країна вже виділила понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких реалізовано близько 6 млрд.
Нідерланди передають 25 броньованих гусеничних машин YPR для України. Їх будуть використовувати для транспортування поранених. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів, пише УНН.
Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Понад 50 країн збираються тут, щоб координувати військову підтримку України,
Зазначається, що Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них реалізовано приблизно 6 млрд євро.
Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Мир проти росії можливий лише за допомогою військової сили,
Міністр також повідомив, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Їх Україні Нідерланди передали спільно з Чехією та США.
Нагадаємо
12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа.
США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Однак зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали не США, а Британія.
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