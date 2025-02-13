Нідерланди передають Україні 25 БМП YPR для транспортування поранених

Нідерланди передають 25 броньованих гусеничних машин YPR для України. Їх будуть використовувати для транспортування поранених. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів, пише УНН.

Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Понад 50 країн збираються тут, щоб координувати військову підтримку України,

Зазначається, що Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них реалізовано приблизно 6 млрд євро.

Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Мир проти росії можливий лише за допомогою військової сили,