Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T

Німеччина найближчим часом передасть Україні близько 100 керованих ракет для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Про це повідомляє німецька делегація в НАТО в соцмережі Х після засідання у форматі "Рамштайн", пише УНН.

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Німецька делегація заявила, що подальша підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому "Рамштайні" за участі понад 50 країн.

Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом до України, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа.

США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Однак зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали не США, а Британія.