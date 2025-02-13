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Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T

Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T

Киев  •  УНН

 • 739 просмотра

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На заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.

Германия в ближайшее время передаст Украине около 100 управляемых ракет для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает немецкая делегация в НАТО в соцсети Х после заседания в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Детали

Немецкая делегация заявила, что дальнейшая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем "Рамштайн" с участием более 50 стран.

Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время в Украину,

- говорится в сообщении.

Напомним,

12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Хегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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