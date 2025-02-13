Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T

Германия в ближайшее время передаст Украине около 100 управляемых ракет для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает немецкая делегация в НАТО в соцсети Х после заседания в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Детали

Немецкая делегация заявила, что дальнейшая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем "Рамштайн" с участием более 50 стран.

Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время в Украину,