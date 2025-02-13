Германия передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T
Киев • УНН
На заседании "Рамштайн" Германия объявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет для ЗРК IRIS-T. Поддержка Украины была подтверждена более чем 50 странами-участницами.
Германия в ближайшее время передаст Украине около 100 управляемых ракет для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Об этом сообщает немецкая делегация в НАТО в соцсети Х после заседания в формате "Рамштайн", пишет УНН.
Детали
Немецкая делегация заявила, что дальнейшая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем "Рамштайн" с участием более 50 стран.
Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставке около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время в Украину,
Напомним,
12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.
США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Хегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.