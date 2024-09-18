Киев • УНН
Потери российских оккупантов в Украине достигли около 637 010 человек. Также уничтожено 8691 танк и тысячи единиц другой военной техники противника.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 637 010 человек, 8691 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили:
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