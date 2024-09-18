На передовой во вторник, 17 сентября, состоялось 139 боевых столкновений, почти четверть из них до сих пор продолжается, говорится в новой оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

«На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили пятьдесят восемь оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, 44 БпЛА, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, также было повреждено пять артиллерийских систем, один автомобиль и две единицы спецтехники оккупанта», - говорят в ВСУ.

В то же время, «тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Подразделения Сил обороны отбили 12 наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение».

«На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Твердохлебово», - отметили в Генштабе.

Кроме того, известно, что на Краматорском направлении «украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Восемь атак отбиты, одно боестолкновение продолжается».

«Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. 30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники существенно повредили танк и пять автомобилей противника», - отметили в Генштабе ВСУ.

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