Генштаб ЗСУ: 139 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбивають атаки окупантів

На передовій у вівторок, 17 вересня, відбулось 139 бойових зіткнень, майже чверть з них наразі й досі триває, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили п’ятдесят вісім окупантів, знищили дві артилерійські системи, 44 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, також було пошкоджено п’ять артилерійських систем, один автомобіль та дві одиниці спецтехніки окупанта", – кажуть у ЗСУ.