Генштаб ЗСУ: 139 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбивають атаки окупантів
Київ • УНН
На передовій відбулось 139 бойових зіткнень, чверть з яких триває. ЗСУ успішно відбивають атаки російських військ на різних напрямках, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
На передовій у вівторок, 17 вересня, відбулось 139 бойових зіткнень, майже чверть з них наразі й досі триває, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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"На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили п’ятдесят вісім окупантів, знищили дві артилерійські системи, 44 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, також було пошкоджено п’ять артилерійських систем, один автомобіль та дві одиниці спецтехніки окупанта", – кажуть у ЗСУ.
Водночас, "тринадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Синьківка, Новоосинове, Кругляківка, Андріївка, Колісниківка, Петропавлівка та Лозова. Підрозділи Сил оборони відбили 12 наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення".
"На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Твердохлібовому", – зазначили у Генштабі.
Крім того, відомо, що на Краматорському напрямку "українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Вісім атак відбито, одне боєзіткнення триває".
"Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор 34 рази атакував в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. 30 атак українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили понад 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, чотири автомобілі та один мотоцикл знищено. Також наші оборонці суттєво пошкодили танк та п’ять автомобілів противника", – зазначили у Генштабі ЗСУ.
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