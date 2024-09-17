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Генштаб: чверть боїв на фронті - на Курахівському напрямку, ворог завдав 4 ракетні удари по Сумах, скинув 17 КАБів на курщину

Генштаб: чверть боїв на фронті - на Курахівському напрямку, ворог завдав 4 ракетні удари по Сумах, скинув 17 КАБів на курщину

Київ • УНН

 • 17505 перегляди

З початку доби відбулося 88 боїв на фронті, найбільше на Курахівському напрямку. Ворог скинув 17 КАБів на Курську область, завдав ракетних ударів по Сумах та обстріляв прикордоння Сумської і Чернігівської областей.

На фронті з початку доби сталося вже 88 боїв, найактивніший ворог на Курахівському напрямку, на Курську область за сьогодні противник скинув вже 17 КАБів, повідомили у Генеральному штабі у зведенні на 16 годину 17 вересня, пише УНН.

Сили оборони продовжують рішуче боротися з загарбниками, чинячи опір численним спробам противника просуватися в глибину території України. Противник надалі намагається використовувати перевагу в живій силі та авіаційній підтримці. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 88. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів чверть від усіх атак

- повідомили у Генштабі.

Як вказали у Генштабі, держава-терорист не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Карповичі, Прогрес, Угроїди, Степок, Високе, Бучки, Семенівка. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Малушине, Ободи, Річки, Катеринівка, Бондарівщина, Писарівка та Глухів, загалом на даний час застосувавши 14 керованих авіабомб. "До того ж, ворог завдав чотири ракетних удари по місту Суми", - повідомили у Генштабі.

"Крім того, за сьогодні на Курську область рф противник скинув вже 17 керованих авіабомб", - повідомили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Новоосинового та в напрямку Лозової. Одне боєзіткнення в районі Кругляківки ще триває.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського. З початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два з них. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, двічі намагався прорвати нашу оборону. Обидві атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Ступочок та Кліщіївки. Одне боєзіткнення ще продовжується в районі населеного пункту Біла Гора.

Сім ворожих атак відбулося на Торецькому напрямку, ворог в основному атакує біля населених пунктів Торецьк та Неліпівка, наші захисники дають гідну відсіч. П’ять боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами та КАБами по Щербинівці, Петрівці та Дружбі.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, п’ять боїв ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень на цей час на Курахівському напрямку. За підтримки авіації загарбники 22 рази намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень наразі не завершені.

На Времівському напрямку загарбники шість разів атакували в напрямку Вугледару та Катеринівки, три атаки досі тривають.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, вказали у Генштабі.

Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога17.09.24, 07:11 • 23424 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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