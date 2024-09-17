Генштаб: четверть боев на фронте - на Кураховском направлении, враг нанес 4 ракетных удара по Сумах, сбросил 17 КАБов на курщину

На фронте с начала суток произошло уже 88 боев, активен враг на Кураховском направлении, на Курскую область за сегодня противник сбросил уже 17 КАБов, сообщили в Генеральном штабе в сводке на 16 часов 17 сентября, пишет УНН.

Силы обороны продолжают решительно бороться с захватчиками, сопротивляясь многочисленным попыткам противника продвигаться в глубину территории Украины. Противник в дальнейшем пытается использовать преимущество в живой силе и авиационной поддержке. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 88. Наиболее активно враг действует на Кураховском направлении, где провел четверть от всех атак - сообщили в Генштабе.

Как указали в Генштабе, государство-террорист не прекращает применение авиации и артиллерии по приграничью Сумской и Черниговской областей. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Карповичи, Прогресс, Угроиды, Степок, Высокое, Бучки, Семеновка. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Малушино, Ободы, Речки, Екатериновка, Бондаревщина, Писаревка и Глухов, всего в настоящее время применив 14 управляемых авиабомб. "К тому же, враг нанес четыре ракетных удара по городу Сумы", - сообщили в Генштабе.

"Кроме того, за сегодня на Курскую область рф противник сбросил уже 17 управляемых авиабомб", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Новоосинового и в направлении Лозовой. Одно боестолкновение в районе Кругляковки еще продолжается.

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского. С начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается два из них. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении противник атаковал вблизи Верхнекаменского и Выемки, дважды пытался прорвать нашу оборону. Обе атаки отбиты.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра, Ступочек и Клещеевки. Одно боестолкновение еще продолжается в районе населенного пункта Белая Гора.

Семь вражеских атак произошло на Торецком направлении, враг в основном атакует возле населенных пунктов Торецк и Нелиповка, наши защитники дают достойный отпор. Пять боестолкновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и КАБами по Щербиновке, Петровке и Дружбе.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинска и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая натиск, уже отбили 14 атак противника, пять боев еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений в настоящее время на Кураховском направлении. При поддержке авиации захватчики 22 раза пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Георгиевки и Константиновки. Шесть боестолкновений пока не завершены.

На Времовском направлении захватчики шесть раз атаковали в направлении Угледара и Катериновки, три атаки до сих пор продолжаются.

Подвергся авиаудару НАРами населенный пункт Вербово на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, указали в Генштабе.

Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога