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Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 23424 перегляди

Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 635 880 осіб. Знищено 8685 танків, 17077 бойових броньованих машин та іншу військову техніку противника.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 635 880  осіб, 8685 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 635 880 (+1020) осіб,
  • танків — 8685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 17077 (+6) од,
  • артилерійських систем — 18129 (+6) од,
  • РСЗВ — 1188 (+1) од,
  • засоби ППО — 947 (+0) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15329 (+66) од,
  • крилаті ракети — 2592 (+0) од,
  • кораблі / катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24739 (+27) од,
  • спеціальна техніка — 3091 (+1) од.
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Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському16.09.24, 01:08 • 21660 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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