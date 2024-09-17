Ще плюс 1020 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 635 880 осіб. Знищено 8685 танків, 17077 бойових броньованих машин та іншу військову техніку противника.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 635 880 осіб, 8685 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 635 880 (+1020) осіб,
- танків — 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 17077 (+6) од,
- артилерійських систем — 18129 (+6) од,
- РСЗВ — 1188 (+1) од,
- засоби ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15329 (+66) од,
- крилаті ракети — 2592 (+0) од,
- кораблі / катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка — 3091 (+1) од.
Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському16.09.24, 01:08 • 21660 переглядiв