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Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському

Генштаб: 137 боєзіткнень на фронті, найбільше боїв відбулося на Покровському та Курахівському

Київ • УНН

 • 21660 перегляди

За добу на передовій відбулося 137 боєзіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Окупанти завдали 56 авіаударів, використали 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 137 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, терористи завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Також було використано 428 дронів-камікадзе та здійснено майже 2800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському: загарбники безуспішно штурмували у районі Вовчанська.

На Куп’янському: противник атакував поблизу Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському: окупанти також безуспішно штурмували біля Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.

На Сіверському: ЗСУ відбивали 12 наступальних дій ворожих військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Нині десять бойових зіткнень завершено, два – ще тривають.

На Краматорському: ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому: окупанти безуспішно 11 разів штурмували біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському: противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. ЗСУ відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

На Курахівському: агресор теж здійснив 34 штурми поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім - досі продовжуються.

На Времівському: загарбники 8 разів атакували біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

На Придніпровському: Сили оборони зупинили 8 атак.

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках14.09.24, 17:36 • 26565 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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