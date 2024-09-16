Генштаб: 137 боестолкновений на фронте, больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском

Всего с начала суток на фронте произошло 137 боестолкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, террористы нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Также было использовано 428 дронов-камикадзе и осуществлено почти 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: захватчики безуспешно штурмовали в районе Волчанска.

На Купянском: противник атаковал вблизи Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершены, два - еще продолжаются.

На Лиманском: оккупанты также безуспешно штурмовали возле Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском: ВСУ отражали 12 наступательных действий вражеских войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. Сейчас десять боевых столкновений завершены, два - еще продолжаются.

На Краматорском: враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком: оккупанты безуспешно 11 раз штурмовали возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском: противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, и Мариновки. ВСУ отбили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

На Кураховском: агрессор тоже совершил 34 штурма вблизи Желанного Второго, Украинского, Селидово, Долиновки, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. Двадцать семь боестолкновений завершены, еще семь - до сих пор продолжаются.

На Времовском: захватчики 8 раз атаковали у Водяного, Катериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак оккупантов.

На Приднепровском: Силы обороны остановили 8 атак.

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках