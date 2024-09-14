Генштаб сообщил о 83 боевых столкновениях за сутки, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях

Количество боевых столкновений с противником за текущие сутки уже достигло 83. Больше всего из них на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генштаб Украины в очередном обращении, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Новая Гута, Грабовское, Волковка, Сопич, Уланово, Новодмитровка, Бачевск. Авиационному удару подверглись Новая Гута, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратьевка.

На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении. В направлении Лозовой и Синьковки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Серебрянки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается пять. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Верхнекаменского и Выемки, оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время одно боестолкновение не завершилось - добавили в Генеральном штабе.

На Краматорском направлении захватчики совершили один штурм вблизи Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Враг, при поддержке авиации, атакует возле населенных пунктов Торецк, где наши защитники отбили две атаки, Дружбы и Нелиповки, где уже отражено четыре атакующих действий, еще два боестолкновения продолжаются. Подверглись ударам КАБами Константиновка, Клебан-Бык и Катериновка, неуправляемыми авиационными ракетами - населенный пункт Дружба.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 23 атаки в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, шесть боев еще продолжаются.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Селидово, Украинская, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, в настоящее время продолжается три боестолкновения у Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении наши войска отбили две атаки в сторону Водяного и Золотой Нивы, попытки продвинуться дальше успехов противнику не принесли.

Подверглись ударам неуправляемыми авиационными ракетами населенные пункты Пятихатки и Лобково на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

Напомним

Украинские войска продвинулись к югу от Веселого, расположенного к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы. Зеленский заявил, что благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковщине и замедлить на Донетчине.

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