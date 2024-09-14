Премьер Британии намекнул на будущее "развитие событий" в решении по Storm Shadow для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что еще не принято окончательное решение об использовании ракет Storm Shadow для ударов по территории рф. Впрочем намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие событий на заседании Генассамблеи ООН, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, после встречи с президентом США Джоном Байденом накануне, Стармер сказал, что окончательное решение по ракетам Storm Shadow еще не принято, и намекнул, что дальнейшее развитие событий может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

"Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц", - сказал он.

Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України

Стармер подчеркнул, что "это не была встреча по конкретному потенциалу", но добавил: "Мы пришли к сильной позиции". Он возразил, что "в ближайшие несколько недель и месяцев" его внимание будет сосредоточено на обеспечении тактики в отношении Украины до президентских выборов в США и возможной победы Дональда Трампа, который назвал путина "гением".

"Нет, я думаю, что если вы посмотрите на ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, то очевидно, что в ближайшие недели и месяцы есть действительно важные потенциальные события, независимо от того, какие события происходят в других странах", - сказал он.

Дополнение

Лидеры двух стран встречались тет-а-тет в Овальном кабинете в течение 20 минут, а затем провели более длительную совместную встречу с помощниками, обсудив стратегические проблемы, включая Украину и Ближний Восток.

Ранее премьер-министр Великобритании не исключил возможности разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow, несмотря на угрозы путина, заявив, что россия начала войну и может прекратить ее прямо сейчас.

США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian