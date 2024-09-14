Премьер Британии намекнул на будущее "развитие событий" в решении по Storm Shadow для Украины
Киев • УНН
Премьер Британии Стармер заявил, что окончательное решение об использовании ракет Storm Shadow для ударов по рф еще не принято. Он намекнул на возможное развитие событий на заседании Генассамблеи ООН.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что еще не принято окончательное решение об использовании ракет Storm Shadow для ударов по территории рф. Впрочем намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие событий на заседании Генассамблеи ООН, пишет Politico, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, после встречи с президентом США Джоном Байденом накануне, Стармер сказал, что окончательное решение по ракетам Storm Shadow еще не принято, и намекнул, что дальнейшее развитие событий может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.
"Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц", - сказал он.
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Стармер подчеркнул, что "это не была встреча по конкретному потенциалу", но добавил: "Мы пришли к сильной позиции". Он возразил, что "в ближайшие несколько недель и месяцев" его внимание будет сосредоточено на обеспечении тактики в отношении Украины до президентских выборов в США и возможной победы Дональда Трампа, который назвал путина "гением".
"Нет, я думаю, что если вы посмотрите на ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, то очевидно, что в ближайшие недели и месяцы есть действительно важные потенциальные события, независимо от того, какие события происходят в других странах", - сказал он.
Дополнение
Лидеры двух стран встречались тет-а-тет в Овальном кабинете в течение 20 минут, а затем провели более длительную совместную встречу с помощниками, обсудив стратегические проблемы, включая Украину и Ближний Восток.
Ранее премьер-министр Великобритании не исключил возможности разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow, несмотря на угрозы путина, заявив, что россия начала войну и может прекратить ее прямо сейчас.
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