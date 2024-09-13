Прем'єр Британії відповів путіну на погрози: росія може негайно припинити війну в Україні

росія почала війну в Україні і може закінчити її просто зараз, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва розглядатиме удари західним озброєнням по росії як серйозну ескалацію. Про це пише BBC, передає УНН.

Як заявив володимир путін у четвер, якщо рішення про зняття обмежень на удари західною зброєю по рф буде ухвалено, воно означатиме пряму участь країн НАТО у війні.

На прохання прокоментувати цю заяву британський прем'єр відповів:

"росія почала цей конфлікт. росія незаконно вторглася в Україну. росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону, і очевидно, що ми повністю підтримуємо право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо до конфлікту з росією, це не входить у наші наміри ні в найменшій мірі".

Як зазначають кореспонденти російської служби BBC, Стармер стримано прокоментував перспективу зняття обмежень на удари далекобійною зброєю в глибині російської території, але не став заперечувати, що це питання стоїть на порядку денному.

"Ми є ключовими союзниками США і дуже, дуже тісно пов'язані, особливо з таких питань, як Україна і Близький Схід. У найближчі кілька тижнів і місяців, імовірно, відбудуться дійсно важливі події як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень. Я дуже хочу, щоб ці тактичні рішення ухвалювалися в стратегічному контексті", - додав він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 13 вересня зустрінуться у Вашингтоні.