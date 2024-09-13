Прем'єр Британії відповів путіну на погрози: росія може негайно припинити війну в Україні

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55138 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104870 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143278 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118378 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110510 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114448 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140451 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75270 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83706 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177825 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32901 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 13211 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 25135 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36590 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 16775 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 143282 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140454 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177827 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516535 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6062 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32901 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33087 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35222 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59174 перегляди
Актуальне
Прем'єр Британії відповів путіну на погрози: росія може негайно припинити війну в Україні

Прем'єр Британії відповів путіну на погрози: росія може негайно припинити війну в Україні

Київ • УНН

 • 86671 перегляди

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що росія почала війну і може її закінчити. Він підтримав право України на самооборону, але наголосив, що Британія не прагне конфлікту з росією.

росія почала війну в Україні і може закінчити її просто зараз, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва розглядатиме удари західним озброєнням по росії як серйозну ескалацію. Про це пише BBC, передає УНН.

Як заявив володимир путін у четвер, якщо рішення про зняття обмежень на удари західною зброєю по рф буде ухвалено, воно означатиме пряму участь країн НАТО у війні.

На прохання прокоментувати цю заяву британський прем'єр відповів:

"росія почала цей конфлікт. росія незаконно вторглася в Україну. росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону, і очевидно, що ми повністю підтримуємо право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо до конфлікту з росією, це не входить у наші наміри ні в найменшій мірі". 

Як зазначають кореспонденти російської служби BBC, Стармер стримано прокоментував перспективу зняття обмежень на удари далекобійною зброєю в глибині російської території, але не став заперечувати, що це питання стоїть на порядку денному.

"Ми є ключовими союзниками США і дуже, дуже тісно пов'язані, особливо з таких питань, як Україна і Близький Схід. У найближчі кілька тижнів і місяців, імовірно, відбудуться дійсно важливі події як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень. Я дуже хочу, щоб ці тактичні рішення ухвалювалися в стратегічному контексті", - додав він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 13 вересня зустрінуться у Вашингтоні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05