На следующей неделе премьер Британии встретится с Байденом, чтобы обсудить поддержку Украины

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Лидеры планируют говорить в том числе о поддержке Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Детали

Визит Стармера запланирован на 13 сентября. Это будет вторая встреча Байдена и Стармера в Белом доме с тех пор, как Стармер заступил на пост премьера после победы лейбористов на выборах.

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Лидеры проведут обстоятельные дискуссии о ряде глобальных вопросов общего интереса, в том числе о продолжении твердой поддержки Украины, которая обороняется от российской агрессии, обеспечении освобождения заложников и соглашения о перемирии для завершения войны в Газе, защите международного судоходства в Красном море от атак поддерживаемых Ираном хуситов, работе над свободным и открытым Тихоокеанским регионом - говорится в коммюнике Белого дома.

Также Байден и Стармер будут говорить о двустороннем сотрудничестве для повышения безопасности цепочек поставок и о климатических вопросах.

Напомним,

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