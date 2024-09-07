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Наступного тижня прем'єр Британії зустрінеться з Байденом, щоб обговорити підтримку України

Наступного тижня прем'єр Британії зустрінеться з Байденом, щоб обговорити підтримку України

Київ • УНН

 • 23089 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Джо Байденом 13 вересня. Лідери обговорять підтримку України, ситуацію в Газі, безпеку в Червоному морі та інші глобальні питання.

Наступного тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Лідери планують говорити у тому числі про підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Деталі

Візит Стармера запланований на 13 вересня. Це буде друга зустріч Байдена і Стармера у Білому домі відтоді, як Стармер заступив на посаду прем’єра після перемоги лейбористів на виборах.

Британія розробляє план ширшої підтримки України19.08.24, 02:13 • 50613 переглядiв

Лідери проведуть ґрунтовні дискусії про низку глобальних питань спільного інтересу, у тому числі про продовження твердої підтримки України, яка обороняється від російської агресії, забезпечення звільнення заручників та угоди про перемир’я для завершення війни у Газі, захист міжнародного судноплавства у Червоному морі від атак підтримуваних Іраном хуситів, роботу над вільним і відкритим Тихоокеанським регіоном

- йдеться у комюніке Білого дому. 

Також Байден і Стармер говоритимуть про двосторонню співпрацю для підвищення безпеки ланцюжків постачання та про кліматичні питання. 

Нагадаємо

Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM у рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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