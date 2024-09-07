Наступного тижня прем'єр Британії зустрінеться з Байденом, щоб обговорити підтримку України

Наступного тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Лідери планують говорити у тому числі про підтримку України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.

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Візит Стармера запланований на 13 вересня. Це буде друга зустріч Байдена і Стармера у Білому домі відтоді, як Стармер заступив на посаду прем’єра після перемоги лейбористів на виборах.

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Лідери проведуть ґрунтовні дискусії про низку глобальних питань спільного інтересу, у тому числі про продовження твердої підтримки України, яка обороняється від російської агресії, забезпечення звільнення заручників та угоди про перемир’я для завершення війни у Газі, захист міжнародного судноплавства у Червоному морі від атак підтримуваних Іраном хуситів, роботу над вільним і відкритим Тихоокеанським регіоном - йдеться у комюніке Білого дому.

Також Байден і Стармер говоритимуть про двосторонню співпрацю для підвищення безпеки ланцюжків постачання та про кліматичні питання.

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