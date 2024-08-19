Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

  •  78148 просмотра
WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  43606 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  41410 просмотра
Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

  •  39194 просмотра
ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

  •  74785 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  199553 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  186046 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  236649 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  222111 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  238885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

  •  57427 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  61396 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  80399 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

17 августа 2024, 01:52  •  75545 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  73456 просмотра
Актуальное
Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 23:13  •  923 просмотра

Read in English

Премьер Великобритании поручил разработать план всеобъемлющей поддержки Украины. Создана специальная группа для формирования единой британской политики в отношении Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности страны разработать план более широкой поддержки Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

По словам собеседника издания, новая поддержка Киева будет всеобъемлющей.

«Речь идет не только о военной поддержке, но и о промышленной, экономической и дипломатической поддержке. Если Путин добьется успеха в Украине, он не собирается на этом останавливаться. Однако и экономические последствия этого огромны, потому что мы все видели, как сильно пострадала Британия, когда он впервые вторгся в Украину», - сказал источник в обороне.

Для этих целей Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую британскую политику в отношении Украины. Известно, что в нее вошли представители Минобороны, а также иностранных дел Соединенного Королевства.

У Великій Британії жінконенависництво можуть визнати однією з форм тероризму18 августа 2024, 13:23 • 16655 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
the-timesТаймс
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
londonЛондон
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  135606 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  140275 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  144993 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  129934 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  105822 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  89821 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  186046 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109320 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114662 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113539 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

  •  74785 просмотра
Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

Авиаудар рф по Сумской области: погиб мужчина, среди раненых ребенок

  •  39194 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  41410 просмотра
WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

  •  43606 просмотра
Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

  •  78148 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  199553 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  186046 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  236649 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  222111 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  238885 просмотра

Война

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  1452 просмотра
Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

  •  285 просмотра
Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

  •  1178 просмотра
110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

  •  14285 просмотра
Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

  •  20870 просмотра

политика

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

  •  285 просмотра
Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

  •  1178 просмотра
Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

  •  20870 просмотра
Зеленский: «Цель операции в Курске - создание буферной зоны»

Зеленский: «Цель операции в Курске - создание буферной зоны»

  •  31499 просмотра
Зеленский: Украина усиливает оборону и дипломатические усилия

Зеленский: Украина усиливает оборону и дипломатические усилия

  •  33496 просмотра

Война

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  1452 просмотра
Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

  •  285 просмотра
Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

  •  1178 просмотра
110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

  •  14285 просмотра
Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

  •  20870 просмотра

политика

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

Байден: «Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС еще возможно»

  •  285 просмотра
Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

  •  1178 просмотра
Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

Россия не может потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области

  •  20870 просмотра
Зеленский: «Цель операции в Курске - создание буферной зоны»

Зеленский: «Цель операции в Курске - создание буферной зоны»

  •  31499 просмотра
Зеленский: Украина усиливает оборону и дипломатические усилия

Зеленский: Украина усиливает оборону и дипломатические усилия

  •  33496 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  100338 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  96710 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  106650 просмотра

Экономика

Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

  •  35475 просмотра
ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

ЕС призывает срочно нарастить поддержку энергосистемы Украины, чтобы избежать гуманитарной катастрофы зимой

  •  74745 просмотра
Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

  •  34985 просмотра
"Нас ждет новое испытание жарой": в "Укрэнерго" объяснили, как долго продлятся новые отключения света

"Нас ждет новое испытание жарой": в "Укрэнерго" объяснили, как долго продлятся новые отключения света

  •  22389 просмотра
Графики отключений возвращаются: в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет

Графики отключений возвращаются: в Укрэнерго рассказали, как завтра будут выключать свет

  •  22278 просмотра

Киев

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  1452 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  41358 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  20468 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

  •  27384 просмотра
Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

  •  20967 просмотра