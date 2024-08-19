Британия разрабатывает план более широкой поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности страны разработать план более широкой поддержки Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, передает УНН.

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По словам собеседника издания, новая поддержка Киева будет всеобъемлющей.

«Речь идет не только о военной поддержке, но и о промышленной, экономической и дипломатической поддержке. Если Путин добьется успеха в Украине, он не собирается на этом останавливаться. Однако и экономические последствия этого огромны, потому что мы все видели, как сильно пострадала Британия, когда он впервые вторгся в Украину», - сказал источник в обороне.

Для этих целей Лондон уже создал специальную группу, которая будет выстраивать единую британскую политику в отношении Украины. Известно, что в нее вошли представители Минобороны, а также иностранных дел Соединенного Королевства.

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