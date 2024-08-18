В Великобритании женоненавистничество могут признать одной из форм терроризма

Правительство Великобритании может признать женоненавистничество как одну из форм терроризма. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

В частности, глава британского МВД Иветт Купер распорядилась пересмотреть антитеррористическую стратегию с целью борьбы с насилием в отношении женщин и девушек, выявить пробелы в действующем законодательстве и изучить новые идеологии.

Согласно этим предложениям, учителя будут юридически обязаны направлять учеников, которых они подозревают в крайней мизогинии в антитеррористическую программу правительства Великобритании.

У Британії під охороною поліції пройшли демонстрації у відповідь на заворушення ультраправих

Слишком долго правительства не могли противодействовать росту экстремизма как в Интернете, так и на наших улицах, и мы видим, как растет количество молодых людей, радикализированных в Интернете. Подстрекательство к ненависти всех видов разрушает и подрывает саму структуру наших сообществ и нашей демократии - подчеркивает Купер.

По ее словам, в последние годы борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, "именно тогда, когда она была наиболее необходима".

Я поручила Министерству внутренних дел провести быстрый аналитический спринт по экстремизму, составить карту и отслеживать экстремистские тенденции, понять факты о том, что работает, чтобы подорвать и отвлечь людей от экстремистских взглядов, а также выявить любые пробелы в действующей политике - заявил министр.

Ожидается, что обзор будет завершен этой осенью в рамках новой стратегии противодействия экстремизму, которую Министерство внутренних дел планирует представить в следующем году.

По информации Национального совета начальников полиции, насилие над женщинами и девушками приобрело статус чрезвычайной ситуации национального масштаба.

Дополнение

В издании отметили, что действиям Куппер предшествовало десятилетие предупреждений полиции и бывших правительственных советников о необходимости бороться с ростом ненавистного экстремизма и распространением опасных материалов в Интернете.

У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів

Кроме того, недавно руководитель отдела полиции по вопросам противодействия насилию в отношении женщин и девушек (VAWG) Мэгги Блит сказала, что влияние на молодых парней в Интернете является "довольно ужасным".

Напомним

В Великобритании полиция арестовала почти 1000 человек после нескольких дней массовых беспорядков, которые включали насилие, поджоги и мародерство, а также расистские нападения на мусульман и мигрантов.