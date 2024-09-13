Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

россия начала войну в Украине и может закончить ее прямо сейчас, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва будет рассматривать удары западным вооружением по россии как серьезную эскалацию. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Как заявил владимир путин в четверг, если решение о снятии ограничений на удары западным оружием по рф будет принято, оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне.

На просьбу прокомментировать это заявление британский премьер ответил:

"россия начала этот конфликт. россия незаконно вторглась в Украину. россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону, и очевидно, что мы полностью поддерживаем право Украины на самооборону, предоставляя возможности для обучения. Но мы не стремимся к конфликту с россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени".

Как отмечают корреспонденты русской службы BBC, Стармер сдержанно прокомментировал перспективу снятия ограничений на удары дальнобойным оружием в глубине российской территории, но не стал отрицать, что этот вопрос стоит на повестке дня.

"Мы являемся ключевыми союзниками США и очень, очень тесно связаны, особенно по таким вопросам, как Украина и Ближний Восток. В ближайшие несколько недель и месяцев, вероятно, произойдут действительно важные события как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений. Я очень хочу, чтобы эти тактические решения принимались в стратегическом контексте", - добавил он.

Напомним,

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 13 сентября встретятся в Вашингтоне.