Байден и Стармер подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Белом доме подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и выразили "глубокую обеспокоенность" из-за предоставления Ираном и Северной Кореей летального оружия россии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.

Детали

Президент Джозеф Р. Байден-младший встретился сегодня (13 сентября - ред.) в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры провели углублённую дискуссию по ряду внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия россии и поддержкой Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы - говорится в заявлении Белого дома.

США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian

Также сообщается, что главы государств подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля, настоятельную необходимость заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Газе. Также говорили о необходимости для Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения гуманитарной ситуации в Газе.

Они также осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море. Они обсудили американо-британское сотрудничество в области чистой энергетики и передовых технологий, а также возможности углубления наших прочных американо-британских экономических связей. Президент Байден подчеркнул свою поддержку Белфастского соглашения и его роли в поддержании мира и стабильности в Северной Ирландии.

Байден: США вже зараз працюють над зняттям обмежень щодо далекобійної зброї для України