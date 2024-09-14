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Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України

Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України

Київ • УНН

 • 63013 перегляди

Президент США і прем'єр Британії висловили непохитну підтримку України та занепокоєння щодо постачання зброї росії Іраном і КНДР. Обговорили також ситуацію в Газі та атаки хуситів у Червоному морі.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір  Стармер під час зустрічі у Білому домі підтвердили свою непохитну підтримку України та висловили "глибоке занепокоєння" через надання Іраном та  Північною Кореєю летальної зброї росії. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН

Деталі 

Президент Джозеф Р. Байден-молодший зустрівся сьогодні (13 вересня - ред.) в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери провели поглиблену дискусію з низки зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес.  Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії.  Вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї росії та підтримкою Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази

- йдеться у заяві Білого дому.

США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian14.09.24, 08:57 • 52767 переглядiв

Також повідомляється, що глави держав  підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі. Також говорили про необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення  гуманітарної ситуації в Газі.

 Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі. Вони обговорили американсько-британську співпрацю в галузі чистої енергетики і передових технологій, а також можливості поглиблення наших міцних американсько-британських економічних зв'язків. Президент Байден наголосив на своїй підтримці Белфастської угоди та її ролі у підтримці миру і стабільності в Північній Ірландії.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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