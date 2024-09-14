Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України
Київ • УНН
Президент США і прем'єр Британії висловили непохитну підтримку України та занепокоєння щодо постачання зброї росії Іраном і КНДР. Обговорили також ситуацію в Газі та атаки хуситів у Червоному морі.
Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі підтвердили свою непохитну підтримку України та висловили "глибоке занепокоєння" через надання Іраном та Північною Кореєю летальної зброї росії. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.
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Президент Джозеф Р. Байден-молодший зустрівся сьогодні (13 вересня - ред.) в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери провели поглиблену дискусію з низки зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї росії та підтримкою Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази
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Також повідомляється, що глави держав підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі. Також говорили про необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення гуманітарної ситуації в Газі.
Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі. Вони обговорили американсько-британську співпрацю в галузі чистої енергетики і передових технологій, а також можливості поглиблення наших міцних американсько-британських економічних зв'язків. Президент Байден наголосив на своїй підтримці Белфастської угоди та її ролі у підтримці миру і стабільності в Північній Ірландії.
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