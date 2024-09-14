Прем’єр Британії натякнув на майбутній "розвиток подій" у рішенні щодо Storm Shadow для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ще не ухвалено остаточне рішення щодо використання ракет Storm Shadow для ударів по території рф. Втім натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток подій на засіданні Генасамблеї ООН, пише Politico, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, після зустрічі із президентом США Джон Байденом напередодні, Стармер сказав, що остаточне рішення щодо ракет Storm Shadow ще не ухвалено, і натякнув, що подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.

"Очевидно, що через кілька днів ми знову зберемося на ГА ООН із ширшим колом осіб", - сказав він.

Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України

Стармер підкреслив, що "це не була зустріч щодо конкретного потенціалу", але додав: "Ми прийшли до сильної позиції". Він заперечив, що "в найближчі кілька тижнів і місяців" його увага буде зосереджена на забезпеченні тактики щодо України до президентських виборів у США і можливої перемоги Дональда Трампа, який назвав путіна "генієм".

"Ні, я думаю, що якщо ви подивитеся на ситуацію в Україні та на Близькому Сході, то очевидно, що найближчими тижнями і місяцями є дійсно важливі потенційні події, незалежно від того, які гподії відбуваються в інших країнах", - сказав він.

Доповнення

Лідери двох країн зустрічалися тет-а-тет в Овальному кабінеті протягом 20 хвилин, а потім провели більш тривалу спільну зустріч із помічниками, обговоривши стратегічні проблеми, включно з Україною та Близьким Сходом.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії не виключив можливості дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow, незважаючи на погрози путіна, заявивши, що росія почала війну і може припинити її просто зараз.

США і Британія ймовірно дозволили бити Storm Shadow по рф, але офіційних заяв поки немає - The Guardian