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Українські сили просунулися вглиб Курської області - ISW

Українські сили просунулися вглиб Курської області - ISW

Київ • УНН

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Українські війська просунулися на південь від Веселого, що розташоване на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону. Зеленський заявив, що завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківщині та уповільнити на Донеччині.

Українські сили продовжують просуватися вглиб Курської області - у Глушковський район. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Геолокаційні матеріали, опубліковані 13 вересня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого, що розташоване на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону.

Російські джерела повідомили, що українські війська атакували на південний захід від Глушкова поблизу Нового Пута, Веселого та Медвезького (на схід від Веселого). Однак, російський блогер заперечив інформацію про те, що українські сили увійшли до Веселого.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки успіхам Курської операції українські сили змогли зупинити ворога на Харківщині та уповільнити його просування на Донеччині, хоча ситуація залишається складною.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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