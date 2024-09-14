Украинские силы продвинулись вглубь Курской области - ISW
Киев • УНН
Украинские войска продвинулись на юг от Веселого, расположенного к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы. Зеленский заявил, что благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковщине и замедлить на Донетчине.
Украинские силы продолжают продвигаться вглубь Курской области - в Глушковский район. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Геолокационные материалы, опубликованные 13 сентября, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого, расположенного к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы.
Российские источники сообщили, что украинские войска атаковали на юго-запад от Глушкова вблизи Нового Пута, Веселого и Медвежьего (к востоку от Веселого). Однако, российский блогер опроверг информацию о том, что украинские силы вошли в Веселое.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря успехам Курской операции украинские силы смогли остановить врага на Харьковщине и замедлить его продвижение в Донецкой области, хотя ситуация остается сложной.