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Ще плюс 1130 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 28519 перегляди

Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 637 010 осіб. Також знищено 8691 танк та тисячі одиниць іншої військової техніки противника.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 637 010 осіб, 8691 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 637 010 (+1130) осіб,
  • танків — 8691 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 17 080 (+3) од,
  • артилерійських систем — 18 154 (+25) од,
  • РСЗВ — 1188 (+0) од,
  • засобів ППО — 947 (+0) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 354 (+25),
  • крилатих ракет — 2592 (+0),
  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 784 (+45) од,
  • спеціальної техніки — 3109 (+18) од.
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Генштаб ЗСУ: 139 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбивають атаки окупантів18.09.24, 02:19 • 20879 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
ukrainaУкраїна

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