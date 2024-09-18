Ще плюс 1130 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 637 010 осіб. Також знищено 8691 танк та тисячі одиниць іншої військової техніки противника.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 637 010 осіб, 8691 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 637 010 (+1130) осіб,
- танків — 8691 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 17 080 (+3) од,
- артилерійських систем — 18 154 (+25) од,
- РСЗВ — 1188 (+0) од,
- засобів ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 354 (+25),
- крилатих ракет — 2592 (+0),
- кораблів/катерів — 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 784 (+45) од,
- спеціальної техніки — 3109 (+18) од.
Генштаб ЗСУ: 139 бойових зіткнень на фронті: ЗСУ відбивають атаки окупантів18.09.24, 02:19 • 20879 переглядiв