Обгоревшие резервуары и пена в озерах: появились фото, как выглядит пораженная Силами обороны нефтебаза в Феодосии
Киев • УНН
Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.
Появились фото российской поврежденной нефтебазы в оккупированном порту вблизи Феодосии, пожар на которой после поражения Силами обороны Украины тушили почти неделю. Фотографии опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
"Через неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и хлопья пены в озерах вылитой при тушении пожара воды", - подписал фотографии Telegram-канал .
Нефтеналивной терминал в Феодосии попал под украинский удар в ночь на понедельник, 7 октября.
Горение продолжалось до субботы, 12 октября.
Кроме резервуаров, как свидетельствуют спутниковые снимки, сильные повреждения получила инфраструктура хранилища В целом пожар задел 12 резервуаров, из которых 8 были уничтожены. Также сгорели здания на территории объекта.