Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії
Київ • УНН
З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.
З'явились фото російської пошкодженої нафтобази в окупованому порту поблизу Феодосії, пожежу на якій після ураження Силами оборони України гасили майже тиждень. Світлини опублікував Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
"За тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари і пластівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води", - підписав світлини Telegram-канал .
Нафтоналивний термінал у Феодосії потрапив під український удар у ніч на понеділок, 7 жовтня.
Горіння тривало до суботи, 12 жовтня.
Крім резервуарів, як свідчать супутникові знімки, сильних пошкоджень зазнала інфраструктура сховища Загалом пожежа зачепила 12 резервуарів, з яких 8 було знищено. Також згоріли будівлі на території об'єкта.