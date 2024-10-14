Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8688 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 19755 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35712 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49566 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83767 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67473 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79519 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94212 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87462 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180395 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11407 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6786 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8440 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5994 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 4946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35716 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180397 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336036 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269872 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 614 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2896 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49567 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18779 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23906 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

Київ • УНН

 • 13617 перегляди

З'явилися фото російської нафтобази в окупованому порту Феодосії після удару Сил оборони України. Пожежу гасили майже тиждень, постраждали 12 резервуарів, 8 з яких знищено, також згоріли будівлі на території об'єкта.

Обгорілі резервуари та піна в озерах: з'явились фото, як виглядає уражена Силами оборони нафтобаза у Феодосії

З'явились фото російської пошкодженої нафтобази в окупованому порту поблизу Феодосії, пожежу на якій після ураження Силами оборони України гасили майже тиждень. Світлини опублікував Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН

"За тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари і пластівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води", - підписав світлини Telegram-канал .

Нафтоналивний термінал у Феодосії потрапив під український удар у ніч на понеділок, 7 жовтня.

Горіння тривало до суботи, 12 жовтня.

Крім резервуарів, як свідчать супутникові знімки, сильних пошкоджень зазнала інфраструктура сховища Загалом пожежа зачепила 12 резервуарів, з яких 8 було знищено. Також згоріли будівлі на території об'єкта.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
T-72
Збройні сили України
Феодосія
Крим
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94