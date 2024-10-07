Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу в окупованій Феодосії
Київ • УНН
Генштаб повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії у Криму, пише УНН.
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"Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються", - повідомили у Генштабі у соцмережах.
Феодосійський термінал, як вказано, - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф.
"Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде… Слава Україні!" - вказали у Генштабі.
У Феодосії після атаки БПЛА горить нафтобаза07.10.24, 06:25 • 28928 переглядiв