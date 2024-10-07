Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  166259 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  185725 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  185732 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  177101 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  130172 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  112218 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

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3 октября 2024, 11:21  •  124427 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 05:30  •  5764 просмотра

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Генштаб сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму, пишет УНН.

Детали

"Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков. Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Феодосийский терминал, как указано, - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии рф.

"Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Дальше будет... Слава Украине!" - указали в Генштабе.

В Феодосии после атаки БПЛА горит нефтебаза после атаки БПЛА7 октября 2024, 03:25 • 13489 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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