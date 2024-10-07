Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в оккупированной Феодосии
Киев • УНН
Генштаб сообщил об успешном ударе по морскому нефтяному терминалу в оккупированной Феодосии. Объект был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения российской армии.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму, пишет УНН.
Детали
"Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков. Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", - сообщили в Генштабе в соцсетях.
Феодосийский терминал, как указано, - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии рф.
"Задача выполнена подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. Дальше будет... Слава Украине!" - указали в Генштабе.
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