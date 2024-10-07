В Феодосии после атаки БПЛА горит нефтебаза после атаки БПЛА
Киев • УНН
Во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Местные жители слышали взрывы, оккупационные власти заявляют об отсутствии жертв и пострадавших.
После атаки дронов в Феодосии горит нефтебаза. Об этом сообщает так называемый "советник" главы оккупантов Крыма олег крючков в Telegram, передает Astra, пишет УНН.
Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС,
Представитель оккупационных властей добавил, что якобы жертв и пострадавших нет.
Местные паблики добавляют, что перед пожаром местные жители слышали взрывы.
Напомним
В нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов ночью 7 октября. Сообщается о 7 взрывах и выстрелах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, а также о взрывах в Симферополе.