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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Феодосии после атаки БПЛА горит нефтебаза после атаки БПЛА

В Феодосии после атаки БПЛА горит нефтебаза после атаки БПЛА

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 03:25  •  5403 просмотра

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Во временно оккупированной Феодосии после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Местные жители слышали взрывы, оккупационные власти заявляют об отсутствии жертв и пострадавших.

После атаки дронов в Феодосии горит нефтебаза. Об этом сообщает так называемый "советник" главы оккупантов Крыма олег крючков в Telegram, передает Astra, пишет УНН.

Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС,

- говорится в сообщении.

Представитель оккупационных властей добавил, что якобы жертв и пострадавших нет.

Местные паблики добавляют, что перед пожаром местные жители слышали взрывы.

Напомним

В нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов ночью 7 октября. Сообщается о 7 взрывах и выстрелах в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, а также о взрывах в Симферополе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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simferopolСимферополь
krymКрым