У Феодосії після атаки БПЛА горить нафтобаза
Київ • УНН
У тимчасово окупованій Феодосії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза. Місцеві жителі чули вибухи, окупаційна влада заявляє про відсутність жертв і постраждалих.
Після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза. Про це повідомляє так званий "радник" голови окупантів Криму олег крючков у Telegram, передає Astra, пише УНН.
Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС,
Представник окупаційної влади додав, що нібито жертв і постраждалих нема.
Місцеві пабліки додають, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.
Нагадаємо
У кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів вночі 7 жовтня. Повідомляється про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.