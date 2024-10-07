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У Феодосії після атаки БПЛА горить нафтобаза

У Феодосії після атаки БПЛА горить нафтобаза

Київ • УНН

 • 28925 перегляди

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза. Місцеві жителі чули вибухи, окупаційна влада заявляє про відсутність жертв і постраждалих.

Після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза. Про це повідомляє так званий "радник" голови окупантів Криму олег крючков у Telegram, передає Astra, пише УНН.

Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС,

- йдеться у повідомленні.

Представник окупаційної влади додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Місцеві пабліки додають, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.

Нагадаємо

У кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів вночі 7 жовтня. Повідомляється про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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feodosiiaФеодосія
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