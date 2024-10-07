У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
У кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів вночі 7 жовтня. Повідомляється про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.
У ніч проти 7 жовтня у кількох районах окупованого Криму було чути звуки вибухів. Про це повідомляє Кримський вітер, пише УНН.
У соцмережах пишуть про 7 вибухів і постріли в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці,
За даними підписників телеграм-каналу Кримський вітер, у Сімферополі та районі теж чути вибухи.
Нагадаємо
3 жовтня над Керчю та східним Кримом було зафіксовано сильний смог з обмеженою видимістю. Жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою, але влада не коментує причини цього явища.