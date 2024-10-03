Сильний смог помітили над частиною окупованого Криму

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Над Керчю та східним Кримом зафіксовано сильний смог з обмеженою видимістю. Жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою, але влада не коментує причини цього явища.

Над Керчю та населеними пунктами східного Криму зафіксовано сильний смог, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

За даними ЗМІ, жовтуватий серпанок висить над містом та Керченською протокою.

Обмежена видимість у Керчі спостерігається останні кілька днів. Підконтрольна росії влада Керчі не коментувала ймовірні причини того, що відбувається.

Наприкінці вересня російські ЗМІ повідомляли про запорошені бурі, які накрили частину території цієї країни, зокрема Краснодарський край росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
kerchКерч
krymКрим

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