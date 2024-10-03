Сильный смог заметили над частью оккупированного Крыма

Над Керчью и населенными пунктами восточного Крыма зафиксирован сильный смог, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным СМИ, желтоватая дымка висит над городом и Керченским проливом.

Ограниченная видимость в Керчи наблюдается последние несколько дней. Подконтрольные россии власти Керчи не комментировали вероятные причины происходящего.

В конце сентября российские СМИ сообщали о пыльных бурях, которые накрыли часть территории этой страны, в частности Краснодарский край россии.