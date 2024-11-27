СМИ назвали украинских чиновников, которые согласовали продажу последних Ту-95

"Схемы" (Радио Свобода) называли должностных лиц, согласовавших масштабное отчуждение военного имущества Вооруженных сил Украины в 2011-м году, в результате чего были проданы два последних стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

В частности, это Виктор Балога, который сейчас действующий нардеп и нынешний член Комиссии по правовой реформе при президенте Украины Инна Емельянова, передает УНН.

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Это, в частности, тогдашние чиновники – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога - ныне народный депутат Украины, первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова - теперь член Комиссии по правовой реформе при президенте Украины, и руководитель комиссии по реорганизации Минэкономики Валерий Мунтиян-нынешний сотрудник государственного финучреждения РФ "Внешэкономбанка" - говорится в сообщении.

Также журналисты дополнили список украинских чиновников, которые в 1999-м году поддержали решение о передаче в Россию в обмен на погашение газового долга одиннадцати бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, и которые теперь использует армия рф.

Журналисты разыскали в Государственном архиве проект распоряжения" Об утверждении перечня военного имущества Вооруженных Сил, которое может быть отчуждено", в который вошли, в частности, истребители МиГ-29, Су-24 и Су-25, вертолеты Ми-8, гаубицы" Акация "и" Гвоздика", сотни танков Т-80, Т-72 и Т-64. в том числе – два последних украинских Ту-95МС.

Сообщается, что этот проект на рассмотрение Кабмина подал летом 2011-го года тогдашний министр обороны Михаил Ежель. В пояснительной записке он отмечал: "распоряжением предусматривается предоставление разрешения Министерству обороны Украины на организацию отчуждения указанного военного имущества, которое высвобождается в связи с реформированием и сокращением воинских частей, учреждений и учреждений Вооруженных Сил Украины в период до 31.12.13".

Такая инициатива, говорилось в документе, "не предусматривает консультаций с общественностью".Согласно документу, это распоряжение было согласовано с министерствами-экономического развития и торговли, финансов, юстиции и по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В перечне фамилий должностных лиц – Виктор Балога, на тот момент министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины. Сейчас он-внефракционный народный депутат из Закарпатья. На просьбу "Схем" о комментарии Балога пока не ответил.

Тогдашняя и. о. министра юстиции Инна Емельянова подписала заключение Минюста к проекту распоряжения с пометкой – "не выявлено коррупциогенных факторов". На вопрос журналиста, почему она согласовала проект о масштабной продаже военной техники, Емельянова лишь отметила, что "все ответы на эти вопросы предоставила там, где надо предоставить, и все уже исследовали правоохранительные органы".

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Как рассказывали ранее "схемы", в ноябре 2013-го года, накануне остановки евроинтеграции, первый заместитель министра юстиции Емельянова была в составе делегации во главе с премьер-министром Николаем Азаровым в Санкт-Петербург.

В 2014 году она была в списках на сайте кабмина среди тех, кто должен был быть уволен в рамках реализации закона "Об очищении власти". В 2019 году указом Владимира Зеленского она стала членом Комиссии по правовой реформе при президенте Украины.

От Минэкономики согласовал продажу военного имущества в 2011-м году Валерий Мунтиян, в то время исполняющий обязанности председателя комиссии по проведению реорганизации. Как выяснили "Схемы", Мунтиян в 2015 году получил российский паспорт. В частности, с помощью сайта налоговой службы рф удалось установить индивидуальный налоговый номер, привязанный к его паспорту гражданина рф. После Революции Достоинства Мунтиян уехал в Россию, стал сотрудником государственного финучреждения рф "Внешэкономбанка".

Он оставался членом Академии наук Украины до апреля 2024 года. " Схемы " обратились за комментарием к Мунтиану, но он не захотел говорить. Лишь коротко ответил на вопрос, работает ли сейчас на российские власти: "нет".

Окончательное решение о разрешении на продажу самолетов было проголосовано на заседании правительства Николая Азарова в августе 2011-го, говорится в расследовании. Благодаря упомянутому распоряжению об отчуждении военного имущества ВСУ госпредприятие "Спецтехноэкспорт", подчиненное Министерству обороны во главе с Павлом Лебедевым, в 2013-м году продало два последних украинских бомбардировщика Ту-95МС частной фирме за 250 тысяч долларов.

Впоследствии, в 2014 году, один из самолетов выставили на продажу на аукционе eBay за 3 миллиона долларов, но после огласки в медиа объявление исчезло.

Отмечается, что в 2015 году ГБР начало расследование о превышении служебных полномочий при включении, в частности, бомбардировщиков в список имущества на продажу.

В процессе следствие выяснило, что с Ту-95МС были демонтированы двигатели "с целью их дальнейшей продажи и незаконного вывоза в Российскую Федерацию", они предназначались "для установки на военные самолеты Военно воздушных сил Российской Федерации". Согласно судебному реестру, владелец двигателей-фирма "Днепробизнесстрой".

Совладелица компании Анна Шафранская сообщила, что" Днепробизнесстрой " получил авиадвигатели в счет долгов от первого покупателя самолетов. По словам Шафранской, правоохранители изъяли у них двигатели еще в 2015-м году и до сих пор не вернули, "эти обстоятельства привели к убыткам и, как следствие, банкротству".

На вопрос о возможном назначении двигателей для российских самолетов Шафранская прямо не ответила. Приговоров по делу пока нет, как сообщили журналистам в офисе генпрокурора, она остановлена из-за розыска подозреваемого. По данным журналистов, речь об экс-министре Михаиле Ежеле, который после 2014 года проживает в Беларуси.

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