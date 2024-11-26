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рф использует бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала и в конце 90-х годов - СМИ

рф использует бомбардировщики Ту-160, которые Украина отдала и в конце 90-х годов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1942 просмотра

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россия использует по меньшей мере 6 украинских бомбардировщиков Ту-160, переданных в 1999 году за долги. Самолеты были переданы в обмен на погашение газового долга в $275 млн.

российская армия использует по меньшей мере 6 украинских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые Украина передала россии в рамках соглашения между правительствами двух государств в 1999 году в обмен на погашение задолженности за российский газ. Об этом говорится в расследовании "Схемы", передает УНН.

Армия рф использует украинские стратегические бомбардировщики, которые официальный Киев передал москве в рамках соглашения между правительствами двух стран в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ 

- пишет издание.

Отмечается, что по меньшей мере шесть переданных самолетов Ту-160 находятся в боевом составе российской армии. Всего "Схемы" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в россию.

Это Ту-160, которым в рф присвоили новые названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

Журналисты нашли номера самолетов в архивном соглашении между Украиной и рф, проанализировали их с помощью международного авиареестра и сопоставили с номерами бомбардировщиков, которые, по данным ГУР, используются армией россии.

Среди переданных властями Украины самолетов также есть самолеты Ту-95МС - "Красноярск", "Севастополь", "Изборск".

Журналисты идентифицировали российских летчиков, которые сейчас летают на бывших украинских самолетах. В частности, один из них - Олег Скитский, он управлял самолетом, который в Украине имел бортовой номер "11", а в рф получил название "Василий Сенько". Скитский - военнослужащий 22 авиадивизии, которую ГУР называет "ответственной за многочисленные жертвы и разрушения в Украине" из-за запущенных ими ракет.

"Схемы" разыскали в архиве соглашение между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и Правительством рф при руководстве владимира путина, подписанное в Ялте в 1999 году. Согласно ему, Киев передал москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 миллионов долларов. Это - определенная стоимость передаваемого оборудования", - добавляет издание.

Передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады, а также стоимость вооружения была заниженной в десять раз, о чем сказано в выводах временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

В комментарии "Схемам" бывший президент Украины Леонид Кучма отметил, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло в защите от рф.

"россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах.

Стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб. У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности – ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства", - сказал Кучма изданию.

Напомним

Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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