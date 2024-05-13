ГУР визначило, хто обстрілює Україну крилатими ракетами: оприлюднило список
Київ • УНН
Українська розвідка ідентифікувала особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії росії, причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Українські розвідники визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список, пише УНН.
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"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил зс рф (в/ч 06987, аеродром базування "енґельс", саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - повідомили у ГУР у соцмережах.
За даними української розвідки, до складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:
121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування "енґельс" саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування "шайковка" калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.
"Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території рф. Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням", - вказали у ГУР.
"Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у ГУР.
ГУР визначило, хто обстрілює Україну "кинджалами": оприлюднило список11.05.24, 10:38 • 39095 переглядiв