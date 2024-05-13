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ГУР визначило, хто обстрілює Україну крилатими ракетами: оприлюднило список

ГУР визначило, хто обстрілює Україну крилатими ракетами: оприлюднило список

Київ • УНН

 • 86597 перегляди

Українська розвідка ідентифікувала особовий склад 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії росії, причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Українські розвідники визначили, хто обстрілює Україну крилатими ракетами. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список, пише УНН.

Деталі

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил зс рф (в/ч 06987, аеродром базування "енґельс", саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - повідомили у ГУР у соцмережах.

За даними української розвідки, до складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування "енґельс" саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування "шайковка" калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

"Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території рф. Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням", - вказали у ГУР.

"Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у ГУР. 

ГУР визначило, хто обстрілює Україну "кинджалами": оприлюднило список11.05.24, 10:38 • 39095 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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