ГУР визначило, хто обстрілює Україну "кинджалами": оприлюднило список
Київ • УНН
Українська розвідка ідентифікувала 29 російських військовослужбовців, у тому числі 7 офіцерів, з 44-го авіаційного полку, відповідальних за обстріл України ракетами "кинжал".
Українські розвідники визначили, хто обстрілює Україну ракетами "Кинджал", повідомило у суботу Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши список, пише УНН.
Деталі
"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф", - повідомили у ГУР у Telegram.
Також вказано, що ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.
"44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром "саваслєйка" нижньогородської області рф", - вказали у ГУР.
Полк, як зазначається, має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків - винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.
"Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", - повідомили у ГУР.
Як вказали у розвідці, озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення - завдання максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").
"Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням", - вказали у ГУР.
"Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", - підсумували у розвідці.
Україна ідентифікувала та внесла до бази даних майже 250 тисяч загарбників і колаборантів22.12.23, 18:20 • 25365 переглядiв