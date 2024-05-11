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ГУР визначило, хто обстрілює Україну "кинджалами": оприлюднило список

ГУР визначило, хто обстрілює Україну "кинджалами": оприлюднило список

Київ • УНН

 • 39095 перегляди

Українська розвідка ідентифікувала 29 російських військовослужбовців, у тому числі 7 офіцерів, з 44-го авіаційного полку, відповідальних за обстріл України ракетами "кинжал".

Українські розвідники визначили, хто обстрілює Україну ракетами "Кинджал", повідомило у суботу Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднивши список, пише УНН.

Деталі

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф", - повідомили у ГУР у Telegram.

Також вказано, що ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

"44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром "саваслєйка" нижньогородської області рф", - вказали у ГУР.

Полк, як зазначається, має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків - винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

"Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", - повідомили у ГУР.

Як вказали у розвідці, озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення - завдання максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

"Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням", - вказали у ГУР.

"Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата", - підсумували у розвідці.

Україна ідентифікувала та внесла до бази даних майже 250 тисяч загарбників і колаборантів22.12.23, 18:20 • 25365 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
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