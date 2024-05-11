ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

Украинские разведчики определили, кто обстреливает Украину ракетами "Кинжал", сообщило в субботу Главное управление разведки Минобороны Украины, обнародовав список, пишет УНН.

Детали

"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф", - сообщили в ГУР в Telegram.

Также указано, что идентифицировано семь офицеров из числа технического персонала полка.

"44 оап ОСП (в/ч 83122) сформирован 01 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации: аэродром "саваслейка" нижегородской области рф", - указали в ГУР.

Полк, как отмечается, имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов - истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

"Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883", - сообщили в ГУР.

Как указали в разведке, вооружение: авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "кинжал" (боевая часть 500 кг, возможно ядерное вооружение); назначение - нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км. Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (то есть МиГ-31К выполняет роль "первой ступени").

"Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке", - указали в ГУР.

"Напоминаем, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - подытожили в разведке.

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