ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  131233 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  150445 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  158021 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  146475 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149244 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129932 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132794 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121997 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168042 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150786 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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9 мая 2024, 10:03  •  185176 просмотра

ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

Украинская разведка идентифицировала 29 российских военнослужащих, в том числе 7 офицеров, из 44-го авиационного полка, ответственных за обстрел Украины ракетами "кинжал".

Война •   •  15775 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры и обстрелов Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии, а более 1000 потребителей в Харьковской области были отключены от газоснабжения.

Война •   •  15033 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, промышленность ограничивали до утра - Минэнерго

Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"

Президент Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают российских оккупантов, заявив о необходимости срыва наступательных операций россии и возвращения инициативы.

Война •   •  15710 просмотра
Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"

Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

кремль использует бот-атаки, обвинения в "сливе" средств и намеренные фейки, связанные с нацизмом, чтобы попытаться дискредитировать Украину на Евровидении и не допустить ее победы.

Война •   •  13784 просмотра
Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Киеве 9 мая, которые планировало российское ГРУ.

Война •   •  13052 просмотра
СБУ предотвратила теракты, которые российское ГРУ планировало провести в Киеве на 9 мая

Плетенчук о ситуации на юге: "остается стабильной"

На юге Украины ситуация остается стабильной: произошли 14 вражеских штурмов, преимущественно на Запорожье, тогда как в Черном море вражеских кораблей не зафиксировано.

Война •   •  12791 просмотра
Плетенчук о ситуации на юге: "остается стабильной"

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa &amp; Maria" под номером 2 в финале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция, 11 мая.

Культура •   •  20566 просмотра
Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов

россияне 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 67 взрывов и обстреляв несколько населенных пунктов из минометов, артиллерии и сбросив мины.

Война •   •  11914 просмотра
Армия рф ночью обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 67 взрывов

США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право

Администрация президента США Джо Байдена заявила в пятницу, что использование Израилем оружия, поставляемого США, могло нарушить международное гуманитарное право во время военной операции в Газе.

Новости Мира •   •  11323 просмотра
США заявили, что использование Израилем поставляемого оружия могло нарушить международное право

В Харьковской области усилились российские обстрелы, есть жертвы

Десятки населенных пунктов Харьковской области подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых кварталов, а Волчанск подвергся мощному обстрелу.

Война •   •  12512 просмотра
В Харьковской области усилились российские обстрелы, есть жертвы